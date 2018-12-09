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هاني عبدالرحيم لـ الشباب: "انسوا اللي حصل الهرم وشوفوا فرص العمل"

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 02:59 ص
هاني عبدالرحيم لـ الشباب: انسوا اللي حصل الهرم وشوفوا فرص العمل
هاني عبدالرحيم
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هدى عبدالرازق
 
قال الإعلامي هاني عبدالرحيم، إن الدولة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب، من خلال توفير ملتقيات توظيف للشباب، مضيفًا: "انسوا اللي حصل في الهرم، وشوفوا فرص العمل"، في إشارة منه إلى الضجة التي أثيرت بشأن تصوير فيلم إباحي فوق الأهرامات.

وأشار "عبدالرحيم"، خلال برنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنه لا يصح إلا الصحيح، مضيفًا: "لو عايزين نكون إعلام صح لازم نتكلم بلسان حال الناس"، لافتًا إلى أن القضايا التي يفتحها بالبرنامج يكون أصحابها على حق، ولكن ليس لديهم لسان يعبر عنهم.
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