رئيس حي المعادي يكشف الاستعدادات لمواجهة فصل الشتاء



وأشار "عبدالظاهر"، خلال حواره مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنه لم يتم رصد بؤرة مياه واحدة على مدار اليومين السابقين خلال موجة الأمطار السابقة.



ولفت إلى أنه يعمل على متابعة الإنارة بشوارع الحي أول بأول، مضيفًا أن قانون لكل مالك مكان لركن السيارة إلا إذا لم يتضمن التعاقد على ذلك، ولهذا هناك مشكلة في "الركن" بالمعادي.



قال المهندس عادل عبدالظاهر، رئيس حي المعادي، إنهم استعدوا لفصل الشتاء بوضع شفاطات مياه في الشوارع سواء على مستوى الشوارع الرئيسية أو الداخلية.