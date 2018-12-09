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حالة الطقس اليوم الاحد 9/12/2018 في الأردن

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:37 ص
حالة الطقس اليوم الاحد 9/12/2018 في الأردن
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يتابع الكثير من الأشخاص، حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاحد 9/12/2018 في الأردن؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

                  

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاحد 9/12/2018 على مدن الأردن:-

                  


إربد  11°

الرمثا  12°

الزرقاء  9°

الصافي  14°

العقبة  14°

الكرامة  16°

الكرك  9°

الكرك  9°

المزار  6°

المفرق  11°

جرش  11°

سحاب  9°

سوايلي  9°

سوايما  16°

عمان  9°

مادبا  9°

مدينة السلط  10°

مدينة الطفيلة  8°

معان  6°

وادي السير  9°

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