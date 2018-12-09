عاجل.. سرقة رشاشين من قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود لبنان

تعرض سلاح قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المنتشرة على الحدود الشمالية مع لبنان، لسرقة رشاشين، وذلك حسبما ذكرت فضائية "روسيا اليوم".





ونقل موقع "0404" الإسرائيلي الإخباري عن مصدر عسكري قوله: "هذا حادث خطير للغاية.. خطير أيضا من الناحية الأمنية، وبالتأكيد فيما يتعلق بالأمن الشخصي وأمن جنودنا"، مؤكدا أنه يجري التحقيق في الحادث.





ووضح الموقع أنه عقب سرقة الرشاشين من نوع MAG، مباشرة شددت الإجراءات في المنطقة بأكملها، موضحا أنه طلب من القوات الإسرائيلية أن تكون "أكثر يقظة".





وأكد مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "وجود تقرير عن سرقة سلاحين من منطقة مفتوحة حيث كانت تتمركز قوات الجيش.. شمالي البلاد، وأن القوات تمشط المكان للعثور على السلاحين، وفتحت الشرطة العسكرية تحقيقا في ملابسات الحادث".



