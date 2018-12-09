برلماني: الدولة نجحت في ترميم الكنائس بدرجة امتياز

قال النائب ثروت بخيت عضو مجلس النواب، إن قانون بناء وترميم الكنائس كان انجازًا كبيرًا يُحسب لمجلس النواب، رغم وجود به بعض الملاحظات، معقبًا: "ما لا يؤخذ كله لا يترك كله".



وتابع "بخيت"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن هناك بعض الكنائس المغلقة في أنحاء مصر بسبب المشاكل الطائفية، مطالبًا مجلس الوزراء بسرعة تقنين أوضاع الكنائس المغلقة، خاصة أن عددها لا يزيد 50 كنيسة في الصعيد.



ولفت إلى أن قانون بناء وترميم الكنائس صدر في عام 2016، ورغم ذلك لم تقنن أوضاع سوى508 كنيسة حتى الآن، مضيفًا أن الدولة نجحت في ترميم الكنائس المعتدى عليها بعد أحداث رابعة بدرجة امتياز.







