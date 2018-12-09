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الليلة.. عرض ومناقشة فيلم "هو أسماني مالالا" بجمعية نقاد السينما

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:29 ص
الليلة.. عرض ومناقشة فيلم هو أسماني مالالا بجمعية نقاد السينما
بوستر "هو أسماني مالالا"
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شيماء عطية
 


تقيم جمعية نقاد السينما المصريين عرض فيلم He Named Me Malala "هو أسماني مالالا" إنتاج عام 2015 للمخرج Davis Guggenheim وذلك اليوم الأحد الموافق 9 ديسمبر في تمام السابعة مساءًا وذلك بمقر الجمعية بمركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف بوسط البلد، ويعقُب عرض الفيلم مناقشة تُديرها الناقدة رشا حسني.


ترشح الفيلم لجائزة" بافتا" كأفضل فيلم وثائقي بينما فاز بجائزة إيمي، هذا وتبلغ مدة الفيلم 88 دقيقة وتصحبه ترجمة باللغة العربية.


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