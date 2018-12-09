مفاجأة.. شيكابالا يقترب من العودة للدوري المصري في يناير

اقترب محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي أبولون سيميرس اليوناني من العودة إلى الدوري المصري مرة أخرى في انتقالات يناير المقبلة.

وأكد الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج الماتش الذي يذاع على شاشة صدى البلد أن شيكابالا لديه عرضين من الدوري المصري من أجل اللعب في الدوري المصري خلال الموسم المقبل.

وقال حتحوت ان شيكابالا يملك عرضين من جانب الإسماعيلي والإتحاد السكندري للحصول على خدماته في ظل ترحيب نادي الزمالك بالاستغناء عن لاعبه المعار للدوري اليوناني مقابل اجراء صفقة تبادلية.