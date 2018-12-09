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معتز عبدالفتاح عن تجدد مظاهرات فرنسا: عناصر "اليمين" يريدون الدفع بـ"لوبان"

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 04:12 ص
معتز عبدالفتاح عن تجدد مظاهرات فرنسا: عناصر اليمين يريدون الدفع بـلوبان
مظاهرات فرنسا
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داليا الحسين
 
عقب الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على تجدد المظاهرات الفرنسية وارتفاع سقف طلبات المتظاهرين التي وصلت إلى المطالبة بإقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلًا: "هناك رغبة من بعض عناصر اليمين الفرنسي في استغلال حالة الفوضى من أجل الدفع بـ لوبان".

وأوضح " عبدالفتاح"، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "cbc"، مساء السبت، أن "ماكرون" جاء من منطقة ليس لها قاعدة شعبية لأنه حديث العمل بالسياسة وفي الوقت ذاته جاء بسبب رفض عام لمنافسته زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة مارين لوبان، لذلك هناك رغبة حالية من بعض عناصر اليمين الفرنسي في استغلال حالة الفوضى من أجل الدفع بـ"لوبان".

وأضاف أن المجتمعات الليبرالية تضع مجموعة من الحقوق والحريات لكل الأفراد بصرف النظر عن أجناسهم وأعراقهم وأديانهم، ومن حق المواطنين التعبير عن آرائهم حتى لو كانت جميعها خاطئة، مع ذلك هناك فوضويون يرفضون أي سلطة موجودة.

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