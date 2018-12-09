درة تكشف سر عدم زواجها





كشفت الفنانة التونسية درة زروق، سر عدم زواجها حتى الآن، مشيرة إلى أنها لم تجد الشخص المناسب للارتباط به.





وأضافت "درة"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة "النهار": "المواصفات الحلوة في الراجل قلت ومابقتش موجودة كتير".





يذكر أن درة زروق، شاركت مؤخرًا في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي وأطلت على عدسات المصورين بإطلالة اعتبرها الكثيرون من اجمل إطلالات الفنانان اللائي شاركن في الحدث السنوي الكبير.







