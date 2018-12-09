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عاجل.. بني عبيد يدعو الزمالك لاحتفالية مرور 10 سنوات على المباراة الشهيرة

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:21 ص
عاجل.. بني عبيد يدعو الزمالك لاحتفالية مرور 10 سنوات على المباراة الشهيرة
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الفجر الرياضي
 
أعلن هرماس رضوان رئيس مجلس ادارة بني عبيد عن دعوة نادي الزمالك لاحتفالية مرور 10 سنوات على فوز فريقه على الفريق الابيض في كأس مصر.

وقال هرماس في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "سيتم دعوة الأندية المصرية لاحتفالية مرور 10 سنوات على مباراة الزمالك التي انتهت بهدف السيد المندوه".

متابعًا "سيتم دعوة الزمالك مثله مثل باقي الأندية المصرية في الدوري الممتاز".

وأكد هرماس ان السيد المندوه صاحب هدف الفوز على الزمالك لم يكن سيشارك في المباراة الا ان الجهاز الفني تناسى احضار الكارنيه الخاص بالمهاجم الأساسي.

المزيد عن: هرماس رضوان كورة رياضة بني عبيد الزمالك
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