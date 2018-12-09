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"الجبالي": حضور السيسي منتدى أفريقيا 2018 يقتل البيروقراطية

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:31 ص
الجبالي: حضور السيسي منتدى أفريقيا 2018 يقتل البيروقراطية
الدكتور هاني الجبالي
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كساب أحمد
 
قال الدكتور هاني الجبالي، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التكنولوجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث خلال منتدى "أفريقيا 2018" على ضرورة توفير الحياة الكريمة للمواطن الأفريقي من خلال إنشاء بنية تحتية قوية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وهذا أمر هام للغاية. 

وأضاف "الجبالي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع عل فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن القارة الأفريقية شابة وواعدة ولديها مستقبل جيد للغاية، لافتًا إلى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدريب 10 آلاف شاب مصري وأفريقي على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية سابقة جديدة.

وتابع أن أكبر تحدي للقارة الأفريقية هو توفير الطاقة، ومصر حققت إنجازا غير مسبوق في هذا الأمر ومن الممكن ان تستفيد القارة من الخبرات المصرية في هذا الأمر، مشيرًا إلى أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى "أفريقيا 2018" من شانه أن يقتل البيروقراطية الموجود وتحقيق الزيد من الإنجازات.

وانطلقت السبت، فعاليات منتدى إفريقيا 2018، بعدد من الجلسات الخاصة منها جلسات حول تمكين المرأة، فيما شهدت الفعاليات توقع عددا من مذكرات التفاهم والبروتوكولات بين عدد من الهيئات الاقتصادية المصرية وأخرى عربية.
المزيد عن: منتدي افريقيا 2018 منتدي افريقيا السيسي الدكتور هاني الجبالي أفريقيا 2018 أخبار مصر
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