بدير الشربيني حارس شيكو : الحضري لازم يعتزل والتدريب في مصر بالمجاملات (فيديو)





يعد بدير الشربيني لاعب المنصورة الأسبق، وفريق شيكو الحالي أحد أكبر لاعبي الكرة المصري، في مختلف الأقسام، خاض مشوار طويل في الملاعب يستمر منذ 25 عام، حقق خلالهم مسيرة ناجحة وعطاء كبير.





أجرى الفجر الرياضي حواراً مع الشربيني صاحب الـ 43 عام، تحدثة خلاله عن أفضل فتراتة مع كرة القدم، ورأية في إستمرار الحضري بالملاعب حتى الآن.





- كيف كانت بداية مشوارك مع كرة القدم؟





كانت البدايه منذ قدومي لفريق الناشئين بالمنصورة، وتدرجت حتي تم تصعيدي للفريق الاول، وتمكنت من تحقيق نسبة بسيطه جدا من ما أريد تحقيقه في الملاعب.





- ماهي أهم فترات حياتك؟





أفضل فتره كانت مع الراحل حسن مجاهد حصلنا علي المركز الرابع في الدوري الممتاز مع فريق المنصورة، وتمكنا من الوصول ال نصف نهائي بطوله افريقيا ومن افضل الاجيال التي جاءت نادي المنصورة ويعد هذا الجيل هو العصر الذهبي الحقيقي .





ماهي الفتره الافضل لك خارج نادي المنصورة؟





نادي طنطا كان له الفضل علي بعد المولي عز وجل في رجوعي للملاعب وتألقي من جديد.





- هل اللعب في مركز المهاجم يحتاج لمجهود مضاعف خاصة في هذا السن؟





دائما مركز المهاجم يكون صعب ولكن اللعب في الدرجه الثالثة دائما يحتاج إلى عقل اكثر من المجهود ولم افكر ابدا في الاعتزال فالكره هي مهنتي وأحبها منذ مولدي ومازلت قادر علي العطاء والتغلب علي كبر السن دائما يكون بعدم السهر والالتزام داخل وخارج الملعب.





- ما رأيك في تشبيهك للحارس العملاق عصام الحضري؟





دائما مايسعدني تشبيهي بالاسطورة المصرية عصام الحضري، وكنت أرى أنة لابد من اعتزاله بعد كاس العالم.





- هل هدفك التدريب فيما بعد الإعتزال ؟





بالتأكيد، ولكن أغلب الانديه الآن تعتمد علي العلاقات والمجاملات، فاذا كانت الفرصة لا تاتي إلا بالمجهود فلا أريدها.



