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بعد انخفاض أسعار الخضروات.. أديب: "بشويش.. خلونا نعيش"

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:36 ص
بعد انخفاض أسعار الخضروات.. أديب: بشويش.. خلونا نعيش
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
قال الإعلامي عمرو أديب، إن أسعار الخضروات شهدت انخفاض، مقترحا أن يجمع كل شخص أصدقائه وأقاربه ويشترون ما يريدون من خضروات من سوق العبور بسعر الجملة.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن المواطنين في الدول الكبرى كأمريكا، وفرنسا يشترون بنظام الجملة، وكذلك في الدول العربية، مضيفًا: "بشويش خلينا نعرف نعيش سوا مع بعض".

وأوضح "أديب"، أن سعر كيلو البطاطس في الجملة 5 جنيهات، وفي القطاعي 8 جنيهات، معقبا: "الأسعار بتنزل أهي".
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