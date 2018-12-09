نشرة أخبار منتصف الليل.. مفاجآة صادمة من عمرو أديب عن عام 2019

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ مفاجأة صادمة من عمرو أديب عن عام 2019، واستقبال مطار القاهرة وفد أمني أمريكي، بالضافة إلى إعلان وزير التموين عن موعد تسجيل المحذوفين من البطاقات التموينية





قال الإعلامي عمرو أديب، إن 2019 هو عام المشاكل المالية في العالم أجمع، مضيفًا: "2019 عام مُظلم، وعلى الإدارة المصرية أن تستعد من الآن، بالتواجد في إفريقيا والعالم العربي".





وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، اليوم السبت، أن هناك برامج تذاع بالساعات على فضائية الـ "CNN" حول الكساد والركود، وأن هناك أسواق تغلق أبوابها، والدول تعمل على حماية نفسها من خلال الضرائب والجمارك، مضيفًا: "كل واحد هيقول يلا نفسي، وأنا بقولكم إفريقيا أولًا".





استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، وفد أمنى من هيئة سلامة النقل الأمريكي، للتفتيش على إجراءات الأمن المتبعة بمطار القاهرة الدولي؛ لتأمين الركاب، خاصة المسافرين للولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا تأمين الطرود المشحونة جوًا عبر قرية البضائع بالمطار على الرحلات المتجهة لنيويورك.





قال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تلقت 40 ألف طلب تظلم بشأن للمحذوفين من البطاقات التموينية حتى الخميس الماضي.





وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي يقام على هامش معرض فوود افريكا، إن الوزارة سوف تبدأ في إعادة المحذوفين من بطاقة التموين اعتبارا من يوم الإثنين القادم، ولمدة 10 أيام، وذلك الذين تقدموا لمكتب التموين فى الفترة من يوم 1 إلى 9 ديسمبر.







