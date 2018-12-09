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عمرو أديب: السيسي أعاد الاهتمام للقارة الأفريقية

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:01 ص
عمرو أديب: السيسي أعاد الاهتمام للقارة الأفريقية
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد الاهتمام للقارة الأفريقية، وبدول السودان وأثيوبيا بشكل كبير.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن القطاع الخاص يجب أن يقود الاتفاقيات التجارية مع الدول الأفريقية، لافتًا إلى أن حجم الواردات المصرية من دول أفريقيا لا تتعدى نصف مليار دولار وهو رقم ضعيف.

وأضاف أن أفريقيا كنز حقيقي، وعقد مؤتمر أفريقيا 2018 جاء في ميعاده، لافتا إلى أن أفريقيا مازالت قارة بكر، كاشفا أن رجل الأعمال نجيب ساويرس يعمل حاليا على استخراج الذهب من ساحل العاج.

وتابع، "نجيب ساويرس زي الصنيين فاهم أن أفريقيا فيها كتير، وفيها كنز"، موضحًا أن الرئيس السيسي نبه نظر الأفارقة أن ينظروا إلى داخلهم وليس خارجهم.
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