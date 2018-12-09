"الآثار" عن المشاهد المخلة فوق الهرم: "المقصر سيحاسب.. ولن نتستر على أحد"

قال الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار بوزارة الآثار، إن الوزير خالد العناني أحال واقعة فيديو المصور الدنماركي الذي تسلل لقمة الهرم والمشاهد المخلة فوق الهرم الأكبر للنيابة العامة للتحقيق فيه وتحديد مدى صحته، معقبًا: "إذا ثبت هذا الخلل، وتبين تسهيل أحد للمصور الدخول، المقصر سيُحاسب، ولن نتستر على أحد"، لافتًا إلى أن الصور بها بعض المتناقضات مع الفيديو.



وأضاف "عشماوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن المنطقة يتم إخلاءها بالكامل من الساعة4-5 مساءًا، والزيارة من 7 صباحًا-4 مساءًا، وتصوير الفيديو بالليل أثار العديد من التساؤلات حوله.



وتابع، أن الحديث عن أن الفيديو فوتوشوب، لكون فيديو التسلق كانت الإضاءة به ليلًا، ثم تم نشر صور عديدة نهارًا، مضيفًا: "قد يكونوا حضروا في وقت الزيارة، وتسللوا في غلفة من الناس"، معقبًا: "بيجلنا 3 آلاف أو أكثر يوميًا، والتسلل يحدث كل سنة مرة، وهذه حالات فردية"، مشددًا على أنهم دائمًا ما يحاولوا منع من يحاول التسلل بحثًا عن الشهرة.

