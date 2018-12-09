ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الصحة النفسية" تكشف خطورة مادة الأستروكس ومشتقاتها

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:26 ص
الصحة النفسية تكشف خطورة مادة الأستروكس ومشتقاتها
الدكتورة منن عبد المقصود
طباعة
داليا الحسين
 
قالت الدكتورة منن عبد المقصود رئيسة الإدارة المركزية للصحة النفسية، إنه يصعب التعامل مع أعراض مخدر الأستروكس، لأنها مجهولة ومتعددة التركيب، مضيفة: "إحنا وراهم بالمرصاد وبنلاحقهم".

وأضافت "عبد المقصود"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أن وزارة الصحة نجحت في إدراج 5 مركبات كيميائية، تستخدم لتصنيع الأستروكس، في جدول المخدرات، ليصل بذلك العدد إلى 16 مركبًا كيميائيًا، مشيرة إلى أنه من يضبط بحوزته أحد تلك المركبات، سيتم توقيع أقصى عقوبة عليه طبقًا للقانون.

ولفتت إلى أن مخدر الاستروكس تركيباته كثيرة، ومتنوعة وعواقبها غير محمودة، مؤكدة أن كافة المركبات الكيميائية التى تم منعها تسبب التهيؤات والهلاوس وتشنجات صرعية، فضلًا أن الغالبية العظمى من متعاطى الأستروكس يلقون حتفهم.

ونوهت أن خلطات مخدر الأستروكس، يوجد بها مبيدات حشرية، ومبيدات للقوارض "سم فئران" وهذا يعتبر أبرز المركبات المستخدمة بصناعة المخدر، مشددة على أنه ليس هناك حالة من متعاطى الأستروكس، تمر دون أن تخلف مرضًا نفسيًا للمتعاطى.
المزيد عن: مخدر جدول المخدرات الدكتورة منن عبد المقصود الاستروكس أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
نابولي
4
x
16:00
0
فروسينوني
كالياري
2
x
19:00
2
روما
الدوري السعودي
الهلال
2
x
14:05
2
النصر
الفتح
3
x
16:30
2
الحزم
الرائد
0
x
16:50
0
الأهلي
الدوري الإنجليزي
بورنموث
1
x
14:30
4
ليفربول
آرسنال
0
x
17:00
0
هيديرسفيلد تاون
مانشستر يونايتد
4
x
17:00
1
فولهام
تشيلسي
1
x
17:00
0
مانشستر سيتي
ليستر سيتي
0
x
21:45
0
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
3
x
14:00
0
ديبورتيفو ألافيس
فالنسيا
1
x
17:15
1
اشبيلية
إسبانيول
1
x
21:45
4
برشلونة
الدوري الألماني
شالكه
1
x
16:30
1
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
3
x
16:30
0
نورنبيرغ
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/9/2018 12:40:01 AM