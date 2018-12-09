"الصحة النفسية" تكشف خطورة مادة الأستروكس ومشتقاتها

قالت الدكتورة منن عبد المقصود رئيسة الإدارة المركزية للصحة النفسية، إنه يصعب التعامل مع أعراض مخدر الأستروكس، لأنها مجهولة ومتعددة التركيب، مضيفة: "إحنا وراهم بالمرصاد وبنلاحقهم".



وأضافت "عبد المقصود"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أن وزارة الصحة نجحت في إدراج 5 مركبات كيميائية، تستخدم لتصنيع الأستروكس، في جدول المخدرات، ليصل بذلك العدد إلى 16 مركبًا كيميائيًا، مشيرة إلى أنه من يضبط بحوزته أحد تلك المركبات، سيتم توقيع أقصى عقوبة عليه طبقًا للقانون.



ولفتت إلى أن مخدر الاستروكس تركيباته كثيرة، ومتنوعة وعواقبها غير محمودة، مؤكدة أن كافة المركبات الكيميائية التى تم منعها تسبب التهيؤات والهلاوس وتشنجات صرعية، فضلًا أن الغالبية العظمى من متعاطى الأستروكس يلقون حتفهم.



ونوهت أن خلطات مخدر الأستروكس، يوجد بها مبيدات حشرية، ومبيدات للقوارض "سم فئران" وهذا يعتبر أبرز المركبات المستخدمة بصناعة المخدر، مشددة على أنه ليس هناك حالة من متعاطى الأستروكس، تمر دون أن تخلف مرضًا نفسيًا للمتعاطى.

