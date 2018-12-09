الطالع الفلكى الأحد 9/12/2018..مَبْدَأ الضّيف!

**القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الجدى.

**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 22 نوفمبر - 21 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 16 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الإكليل من 7 ديسمبر - 19 ديسمبر.





*اليوم 30 هَاتُور قبطى، 9 كانُون أوّل رُومى ، غُرّة رَبيعٍ الثّانى ، ميمُون للغاية.

قال الحكيم المصرى: -وجَزْمَة من هِنَا وشَرَاب من هِنَا وبَلْغَة من هِنَا الحال يِتْعِدِلْ ، ماهو أكل العيش يحبّ الخفيّة.(الضيف أحمد من فيلم الحياة حلوة-1966)





*القمر فى الجدى"غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*شهر رَبيعٍ الثّانى....

رابع أشهر السّنة العربيّة القمريّة بعد مُحرّم وصَفَر وربيعٍ الأوّل ،عرفته عرب ثمود بإسم مُلزِمْ ، بينما عرفه قدماء العرب بإسم وَبْصَانْ لوبيص/بريق ولَمَعَان السّلاح فيه أثناء المعارك ،أو صوّان ، فى الحضارة السّبئيّة/سَبَأ اليَمَن فهو ذُو حُجّتان.





*القمر فى الجدى يعنى

عودة للعمل بكل جد واجتهاد لبؤرة الضوء من جديد حتى لو لم يكن المردود لهذا العمل مُجزياً أو فورياً ،أداء الواجبات الأسرية والإجتماعية والعمليّة دون تفكير فى التملّص منها،الحرص للتأكد من متانة الأرض قبل أن يطأها الجدى تُؤمّن له خطواته تجاه قمة الجبل الذى يتسلقه بمهارة العفاريت،هذا الحرص يتسبب فى بطء زحل أبطأ الكواكب الذى يحكم الجدى لكنه يُوفّرالأمان والراحة للجدى المُتسلق من عواقب سقطة مُميتة،لاتستخفّ بموظّف يتمسّك بالرّوتين وقوانين زحل وتظنه يعمل على تعطيلك فهو يحمى نفسه ويحميك من سقطة مُميتة،تعطيلك عن الحركة السريعة يجعلك تتأكّد من متانة الأرض تحت قدمك لتأمن شرّالأخطاء، ورُبّما صادفت فرصة لمكسب فى طريقك كما يحدث للجدى الذى يجد الأعشاب النادرة فى طريقه لقمّة الجبل تحقيقاً للمَثَل كل تأخيرة وفيها خِيرَة،على قَدّ فلوسهم عبارة لا يعترف بها الجدى الذى إعتاد نحت الصّخر بأظافره حُبّاً فى تذوّق طعم العمل وإثبات نفسه فمبدؤه الإيد البطّالة نجسة، كما أنها فُرصة مناسِبَة للبحث عن علاجات الطبّ البديل من الأعشاب خصوصاً تلك التى تُعالج أمراض الرّبو وأمراض التنفّس.





إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لايُترك كله.





برج الثور: عليك أن تقلل من كلامك وتستمع أكثر ممّا تتكلم سواء فى العمل أو الأسرة ، لتعرف قيمة المقولة إشترى ولاتبعشْ.





برج الجوزاء: إبتعد عن الثرثرة الزّائدة فقد يستمسك أحدهم عليك خطأ كلامى أو أن تكشف عن أحد أسرارك بزلّة لسان ، خير الكلام ما قَلّ و دَلّ.





برج السّرطان: لاتُسرع بتنفيذ أول حل يصل لعقلك ،فكّر فى حل آخر ولو على سبيل الإحتياط ، لاتُرسل صبيّاً ليُنجز عمل الرجال،ماحكّ جلدك مثل ظفرك.





برج الأسد: بريستيجك مُهم لك للغاية ، هذا يعنى المزيد من الجديّة فى عملك و الإقلال من مُمازحة الآخرين ، من كَثُرَ مزاحُه قَلّت هَيْبَتُه.





برج العذراء: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ،بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لا تتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.

برج الميزان: لا تقلّل من الآخرين مهما كانت مهاراتهم ضئيلة ، فى ذورة قوّتك ستحتاج لعامل غير متعلم لكنه بمقدوره إصلاح سيارتك.





برج العقرب: مُكافآت ومُكتسبات تتحصّل عليها بمشيئة الله تَعَالى تُشعرك بصدق المثل القائل من جَدّ وَجَد ، بادر بالتصدّق على فقير مُحتاج.





برج القوس: نسيان الماضى وعدم البكاء على اللبن المسكوب أفضل مايُمكن عمله فما فات قد فات، إلتفاتك للخلف يجعلك تقع على وجهك فانظر للأمام بتفاؤل.





برج الجدى: بعض الأشخاص يمرضون إن ركنو للمكوث فى المنزل وأنت منهم ، وهذا مفيد لحمايتك من الأمراض والديون ، هذا يعنى تطبيقك لمقولة الحَرَكَة بَرَكَة.





برج الدّلو: إبتعد عن السّلع الإستعراضيّة الباهظة دون نفع أو فائدة ملموسة وابتعد عن الأقساط والقروض، فقر بلا ديون يعنى نوماً هادئاً.





برج الحُوت: المثل الإنجليزى يقول عندما تبدأ الأمور فى الضّيق،تبدأ بالتوازى فى الإنفراج ، أوعربيّاً، ضاقت فلما إستحكمت حلقاتها ،فُرِجَتْ وكنت أظنّها لاتفرجُ.