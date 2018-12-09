بعد تعرض الصيدلانية شيماء عمر لحادث بمطار كازاخستان.. محي عبيد: حالتها جيدة الآن‎

قال الدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، أنه تم الاتصال بمستشفى medanta فى نيودلهي بالهند واطمئن علي الدكتورة شيماء عمر بعد تعرضها لحادث داخل مطار almaty فى كازاخستان.



