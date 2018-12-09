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بعد تعرض الصيدلانية شيماء عمر لحادث بمطار كازاخستان.. محي عبيد: حالتها جيدة الآن‎

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:42 ص
بعد تعرض الصيدلانية شيماء عمر لحادث بمطار كازاخستان.. محي عبيد: حالتها جيدة الآن‎
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منى صموئيل
 
قال الدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، أنه تم الاتصال بمستشفى medanta فى نيودلهي بالهند واطمئن علي الدكتورة شيماء عمر بعد تعرضها لحادث داخل مطار almaty فى كازاخستان.

وأكد نقيب الصيادلة أن حالة الصيدلانية جيدة وتم خروجها من المستشفى بعد التأكد من سلامتها، وعلاجها على نفقة السلطات الكازاخستانية، مشيرا إلى أن الحادث نتيجة إهمال جسيم من سلطات المطار، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
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