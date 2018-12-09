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الحبس 4 أيام للمتهمين بالإعتداء على أطباء مستشفى طوارئ طنطا

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 01:42 ص
الحبس 4 أيام للمتهمين بالإعتداء على أطباء مستشفى طوارئ طنطا
مستشفى جامعة طنطا
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أيمن يحيي
 

قرت نيابة أول طنطا، بمحافظة الغربية، حبس المتهمين بالإعتداء على أطباء مستشفى الطوارىء، 4 أيام على ذمة التحقيقات أثر تعديهم، على طبيبين بقسم العظام بمستشفى الطوارئ جامعة طنطا.

جاء ذلك بسبب رفض الأطباء الخضوع لتهديدات المرافقين الذين أصروا على تجاوز دورهم فتعدوا على قسم العظام بالسب والقذف.

وتم تحرير محضر بالاعتداء على الأطباء أثناء تأدية عملهم في نقطة المستشفى حمل رقم 37510 لسنة 2018 جنح أول طنطا وتم القبض على المعتدين وترحيلهم إلى قسم أول طنطا.
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