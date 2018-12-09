عزمي مجاهد: "فرنسا محتاجه رئيس زي السيسي للخروج من أزمتها"

قال الكابتن عزمي مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقًا، تعليقا على تظاهرات فرنسا: "مفيش حد أضر بمصالح مصر هيفلت".



وقال "مجاهد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، اليوم السبت، إن "خروج بريطانيا (معقل الشر) من الاتحاد الأوروبي لن يحدث إلا بعد تخريب دول فرنسا".



وأضاف: "لا أعفي الإخوان من مظاهرات فرنسا، ولا أعفي أميركا، ولا أعفي بريطانيا من التخريب في شوارع فرنسا".



وواصل: "مظاهرات فرنسا درس لنا ويعرفنا قد أيه بلدنا محروسة ومحمية من ربنا".



وقال: "للأسف فرنسا مش عندها زعامة وقيادة زي السيسي، وتراجع ماكرون عن قراراته يؤكد عدم وجود ظهير شعبي له".



واختتم: "حتى تخرج فرنسا من كبوتها وتهدأ المظاهرات محتاجين السيسي".

