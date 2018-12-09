حبس فرد أمن 15 يومًا بتهمة سرقة 140 ألف جنيه من خزينة مدرسة في الغردقة

أمر قاضي المعارضات اليوم بمحكمة الغردقة الحزئية بالحبس 15 يوما لفرد أمن متهم بسرقة مبلغ مالي 140 ألف جنيه من خزينة مدرسة بمدينة الغردقة.



تعود أحداث الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة بالبحر الأحمر، من ضبط فرد أمن لسرقته مبلغ مالى 140 ألف جنيه من خزينة مدرسة بمدينة الغردقة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.



تلقى الرائد إسلام مقبل، رئيس مباحث قسم ثانٍ الغردقة، من المدعوة "ه ع.ا" مديرة إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم تفيد اكتشافها سرقة مبلغ مالى 140 ألف جنيه من داخل خزينة حديدة بغرفة موظفي الشئون المالية بالمدرسة عن طريق الكسر وجهاز DVR خاص بتسجيل الكاميرات.



على الفور تم العرض على اللواء أشرف عز العرب مدير أمن البحر الأحمر، والذى أمر بتشكيل فريق بحث ومن خلال تحريات فريق البحث وجمع المعلومات بقيادة الرائد إسلام مقبل رئيس مباحث القسم، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو أ.ط. أ- سن 33، فرد أمن بالمدرسة، مقيم بمحافظة بنى سويف، سبق اتهامه فى قضيتي سرقة.



كما تبين من التحريات أن المذكور تقدم لشغل وظيفة فرد أمن بالمدرسة بموجب أوراق ثبوتية خاصة بشخص آخر قام بسرقتها منه منذ فترة بنطاق محافظة بنى سويف.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن القاهرة والجيزة؛ تم ضبطه وبحوزته جزء من المبلغ المالي المُبلّغ بسرقته.



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.