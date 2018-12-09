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"الوزراء" عن بيان المقررة الخاصة للحق في السكن: شيء يدعو للعجب

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 01:27 ص
الوزراء عن بيان المقررة الخاصة للحق في السكن: شيء يدعو للعجب
هاني يونس
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كساب أحمد
 

علق هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، على بيان المقررة الخاصة للحق في السكن الملائم بالأمم المتحدة على الوضع بمصر، قائلا: "هذا البيان يحمل وقائع مزيفة، والخارجية ردت على تلك الأكاذيب بطريقة دبلوماسية جيدة للغاية".

وأضاف "يونس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر قناة "المحور"، مع الإعلامي محمد الباز، أن المقررة الخاصة للحق في السكن الملائم بالأمم المتحدة قامت بزيارة كل مشاريع تطوير المناطق العشوائية، وأشادت بجهود مصر في تطوير تلك المناطق، وهذا الأمر يتنافى مع البيان الذي أصدرته بعد الزيارة.

وأشار إلى أن مصر فخورة بما حققته في تطوير العشوائيات، وانتقاد هذا الأمر من المقررة الخاصة بالسكن شيء يدعو للعجب، خاصة أن معظم المؤسسات الدولية أشادت بهذا الأمر.

ولفت إلى أن ظهور المقررة الخاصة للحق في السكن الملائم بالأمم المتحدة على فضائية "الجزيرة" القطرية يثير العديد من التساؤلات حول موقفها تجاه مصر.

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