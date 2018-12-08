العسيلي يتألق في حفل غنائي ضخم بفندق النايل ريتز كارلتون (صور)

أحيا الفنان محمود العسيلي، حفلا غنائيا ضخما بفندق النايل ريتز، لصالح أحد البنوك، وذلك وسط حضور جماهيري ضخم.





بدأ "العسيلي"، حفله على دقات أغنية "الليلة" وسط هتافات وتصفيق جميع الحاضرين، حيث واصل حفله بالعديد من الأغاني التي يعشقها جمهوره منها "خاينة"، و"بعدتي ومبعدتيش"، و"أنا مش مضمون"، و"فوقي"، و"حته تانية"،"مجنونة".





جدير بالذكر أن آخر أعمال العسيلي، أغنية"بيت جدتي" حيث حقق الفيديو كليب نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية تجاوزت المليون وذلك عقب طرحه بأيام قليلة عبر"اليوتيوب".».