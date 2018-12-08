رانييري: لاعبي فولهام كانوا كـ"الخراف" بينما لاعبي اليونايتد كانوا كـ"الذئاب"

أشار الايطالي كلاوديو رانييري، مدرب فريق فولهام الانجليزي، إلى أنه في الشوط الأول أمام مانشستر يونايتد كان اللقاء بين 11 ذئباً (لاعبي اليونايتد) ضد 11 من الخراف الصغيرة (لاعبي فولهام)، والذئاب قامت بأكل الخراف.





وقال رانييري عقب الخسارة من اليونايتد 4-1: "في الشوط الثاني كنا أفضل ولكن يجب أن أفكر بإن كان ذلك متوقفاً على اليونايتد كونهم تقدموا 3-0 بالنتيجة أو نحن من ظهرنا بمستوى جيد".





وأضاف: "يجب أن نكون أقوى ونلعب بثقة أكبر، وبدون هذه الأمور فالأمر صعب، مانشستر يونايتد يملكون كل شيئ".



