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رانييري: لاعبي فولهام كانوا كـ"الخراف" بينما لاعبي اليونايتد كانوا كـ"الذئاب"

السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:57 م
رانييري: لاعبي فولهام كانوا كـالخراف بينما لاعبي اليونايتد كانوا كـالذئاب
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عمر عبدالعزيز
 
أشار الايطالي كلاوديو رانييري، مدرب فريق فولهام الانجليزي، إلى أنه في الشوط الأول أمام مانشستر يونايتد كان اللقاء بين 11 ذئباً (لاعبي اليونايتد) ضد 11 من الخراف الصغيرة (لاعبي فولهام)، والذئاب قامت بأكل الخراف.

وقال رانييري عقب الخسارة من اليونايتد 4-1: "في الشوط الثاني كنا أفضل ولكن يجب أن أفكر بإن كان ذلك متوقفاً على اليونايتد كونهم تقدموا 3-0 بالنتيجة أو نحن من ظهرنا بمستوى جيد".

وأضاف: "يجب أن نكون أقوى ونلعب بثقة أكبر، وبدون هذه الأمور فالأمر صعب، مانشستر يونايتد يملكون كل شيئ".

واختتم: "في الشوط الأول كنا نلعب بخجل وكنا ننتظر ولا أعرف السبب، يجب أن نلعب مباشرة وإن سجلوا في البداية فهذا أمر طبيعي ولكن علينا القتال على كل كرة، لقد قمنا بذلك في الشوط الثاني ولكن لم نقم بذلك في الشوط الأول ويجب أن اتحدث مع لاعبيني".
المزيد عن: فولهام ومانشستر يونايتد رانييري الدوري الانجليزي
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