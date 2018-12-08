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تعرف على مميزات ومواصفات "رنج روفر إيفوك" موديل 2019 الجديدة كليا (فيديو)

السبت 08/ديسمبر/2018 - 11:01 م
تعرف على مميزات ومواصفات رنج روفر إيفوك موديل 2019 الجديدة كليا (فيديو)
رنج روفر إيفوك 2019
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ضمن مجموعة من المراجعات و تجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Carwow الإنجليزي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2019 الجديد كليا من رنج روفر إيفوك الذي تم الكشف عنه مؤخرا، وهي سيارة من فئة SUV تتمتع بالفخامة والأداء القوي.

جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل الجديد من رنج روفر إيفوك وأهم مميزاته من وجهة نظر السائق.

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