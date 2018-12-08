مفاجأة.. رانيا يوسف تتعاقد على فيلم أجنبي بعد أزمة فستانها الشهير

أكدت الفنانة رانيا يوسف، أنها كانت في حالة قلق شديدة خلال التحقيق معها يوم الأربعاء الماضي، بسبب فستانها الشهير، وأشارت "يوسف"، في استجوابها أنها كانت ترتدي بطانة.









وأوضحت رانيا، في مداخلة هاتفية لبرنامج الإعلامي عمرو أديب، أنها تعاقدت على المشاركة غي فيلم أجنبي، بعد هذه الأزمة.



