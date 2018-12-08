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مفاجأة.. رانيا يوسف تتعاقد على فيلم أجنبي بعد أزمة فستانها الشهير

السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:56 م
مفاجأة.. رانيا يوسف تتعاقد على فيلم أجنبي بعد أزمة فستانها الشهير
رانيا يوسف
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شيماء الشاهيني
 

أكدت الفنانة رانيا يوسف، أنها كانت في حالة قلق شديدة خلال التحقيق معها يوم الأربعاء الماضي، بسبب فستانها الشهير، وأشارت "يوسف"، في استجوابها أنها كانت ترتدي بطانة.



وأوضحت رانيا، في مداخلة هاتفية لبرنامج الإعلامي عمرو أديب، أنها تعاقدت على المشاركة غي فيلم أجنبي، بعد هذه الأزمة.


وعن الإطلالة الأخيرة التي ظهرت بها وهي ترتدي بدلة داخل حوض استحمام، أكدت انه تم تصويرها قبل مهرجان القاهرو السينمائي ولا علاقة لها بأزمتها الأخيرة.

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فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
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