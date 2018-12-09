ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

برلماني يكشف سبب تعطل مشاريع تعديل قانون الأحوال الشخصية

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 05:45 ص
برلماني يكشف سبب تعطل مشاريع تعديل قانون الأحوال الشخصية
النائب محمد فؤاد
طباعة
كساب أحمد
 
قال النائب محمد فؤاد، إن ما يقرب من 5 نواب تقدموا بمشاريع مختلفة لتعديل قانون الأحوال الشخصية في البرلمان، ولكن البت في هذه المشاريع مُعطل بسبب انتظار رأي الأزهر الشريف في هذه المشاريع القوانين.

وأضاف"فؤاد"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الأزهر إذا قدم مشروعًا لتعديل قانون الأحوال الشخصية، فسيعرض أولًا على مجلس الوزراء، ومن ثم عرضه على البرلمان للبت فيه، لافتًا إلى أنه أرسل خطابًا للإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب وطلب منه عدم تسبب الأزهر في تعطيل مصالح الناس، وسرعة النظر في المشاريع المقدمة له.

وأشار أنه لا يوجد مخاوف من تدخل الأزهر في مشاريع القوانين المقدمة من قبل البرلمان الخاصة بالأحوال الشخصية والمرأة، لافتَا إلى أن الدستور نص على أن الدين الإسلام مصدر للتشريع. 

المزيد عن: مصر توك شو النائب محمد فؤاد البرلمان أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
نابولي
4
x
16:00
0
فروسينوني
كالياري
2
x
19:00
2
روما
الدوري السعودي
الهلال
2
x
14:05
2
النصر
الفتح
3
x
16:30
2
الحزم
الرائد
0
x
16:50
0
الأهلي
الدوري الإنجليزي
بورنموث
1
x
14:30
4
ليفربول
آرسنال
0
x
17:00
0
هيديرسفيلد تاون
مانشستر يونايتد
4
x
17:00
1
فولهام
تشيلسي
1
x
17:00
0
مانشستر سيتي
ليستر سيتي
0
x
21:45
0
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
3
x
14:00
0
ديبورتيفو ألافيس
فالنسيا
1
x
17:15
1
اشبيلية
إسبانيول
1
x
21:45
4
برشلونة
الدوري الألماني
شالكه
1
x
16:30
1
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
3
x
16:30
0
نورنبيرغ
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/9/2018 6:50:04 AM