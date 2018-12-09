برلماني يكشف سبب تعطل مشاريع تعديل قانون الأحوال الشخصية

قال النائب محمد فؤاد، إن ما يقرب من 5 نواب تقدموا بمشاريع مختلفة لتعديل قانون الأحوال الشخصية في البرلمان، ولكن البت في هذه المشاريع مُعطل بسبب انتظار رأي الأزهر الشريف في هذه المشاريع القوانين.



وأضاف"فؤاد"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الأزهر إذا قدم مشروعًا لتعديل قانون الأحوال الشخصية، فسيعرض أولًا على مجلس الوزراء، ومن ثم عرضه على البرلمان للبت فيه، لافتًا إلى أنه أرسل خطابًا للإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب وطلب منه عدم تسبب الأزهر في تعطيل مصالح الناس، وسرعة النظر في المشاريع المقدمة له.



وأشار أنه لا يوجد مخاوف من تدخل الأزهر في مشاريع القوانين المقدمة من قبل البرلمان الخاصة بالأحوال الشخصية والمرأة، لافتَا إلى أن الدستور نص على أن الدين الإسلام مصدر للتشريع.



