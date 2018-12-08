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عمرو أديب: 2019 عام المشاكل المالية في العالم أجمع

السبت 08/ديسمبر/2018 - 11:02 م
عمرو أديب: 2019 عام المشاكل المالية في العالم أجمع
عمرو أديب
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رقية جمال
 
قال الإعلامي عمرو أديب، إن 2019 هو عام المشاكل المالية في العالم أجمع، مضيفًا: "2019 عام مُظلم، وعلى الإدارة المصرية أن تستعد من الآن، بالتواجد في إفريقيا والعالم العربي".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، اليوم السبت، أن هناك برامج تذاع بالساعات على فضائية الـ "CNN" حول الكساد والركود، وأن هناك أسواق تغلق أبوابها، والدول تعمل على حماية نفسها من خلال الضرائب والجمارك، مضيفًا: "كل واحد هيقول يلا نفسي، وأنا بقولكم إفريقيا أولًا".

ودعا، رجال الأعمال المصريين، والحكومة المصرية، بأن تقود حملات لطرق الأبواب في إفريقيا؛ لتسويق المنتجات والسلع المصرية، معقبًا: "بدل ما أنت عندك شباب بينط في البحر وعايز يروح الناحية التانية، عندنا أيادي عاملة اهو".
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