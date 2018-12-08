فوز الشرقية وكهرباء الإسماعيلية وجنوب سيناء بالمظاليم

أقيمت ستة لقاءات في بداية الدور الثاني للمجموعة السابعة والتي تضم أندية الإسماعيلية والشرقية والسويس بدوري القسم الثالث





في البداية فاز الشرقية علي مركز شباب ابو شحاتة بهدفين دون رد ليرتفع رصيد الشرقية الي 32 نقطة في المركز الأول، ويتوقف رصيد ابو شحاته عند 13 نقطة بالمركز.





وفي اللقاء الثاني، فاز نادي كهرباء الإسماعيلية علي بلبيس بملعب "جوت بلبيس" بهدف نظيف ليرتفع رصيده الي 29 نقطة في وصافة الدوري ويتوقف رصيد بلبيس عند 17 نقطة.





وفي لقاء الاشقاء، تعادل بهدف لمثلة فريق غزل السويس صاحب المركز السادس برصيد 18 نقطة مع فريق النوبة السويسي صاحب المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط .





بينما خسرت القنطرة من فاقوس بهدف نظيف بملعب الديدامون بفاقوس ليتوقف رصيد القنطرة عند 10 نقاط، ويرتفع رصيد فاقوس الي 21 نقطة





وخسر شباب ابو صوير على ملعبة من جنوب سيناء بهدف نظيف ليرتفع رصيد الجنوب إلى 10 نقاط، ويتوقف رصيد ابو صوير عند 18 نقطة.





وفاز بلدية الإسماعيلية علي الشهداء بهدفين دون رد بملعب البلدية ليرتفع رصيد البلدية الي 17 نقطة ويتوقف رصيد الشهداء عند 10 نقاط





ترتيب المجموعة السابعة





1-الشرقية 32 نقطة

2-كهرباء الإسماعيلية 29 نقطة

3- م ش ابو حماد 22 نقطة

4- فاقوس 21 نقطة

5- م ش ابو صوير 18 نقطة

6-غزل السويس 18 نقطة

7- بلدية الإسماعيلية 17 نقطة

8- بلبيس 17 نقطة

9- ابو شحاته 13 نقطة

10- القنطرة غرب 10 نقاط

11- الشهداء 10 نقاط

12- جنوب سيناء 10 نقاط

13- النوبة 9 نقاط



