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بعد الحكم بحبس جزار بتهمة ذبح كلب.. مواطنة تُطالب بمحاكمة صاحب الكلب

السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:50 م
بعد الحكم بحبس جزار بتهمة ذبح كلب.. مواطنة تُطالب بمحاكمة صاحب الكلب
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رقية جمال
 
قالت جمين صليب، أحد أهالي الدقي المشاركين في إنقاذ كلب من الذبح، تعقيبًا على الحكم بالحبس عامين للجزار المتهم بقتل كلب وإصابة أخر بساطور، إنها تُحب الكلاب والقطط، والموضوع كان صعبًا بالنسبة لها؛ لأن هذه الكلاب تأتي إليها منذ 7 سنوات لتقديم الطعام لها.

وأضافت "صليب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنها فوجئت بطرق على باب منزلها، ليبلغوها أن الكلاب يتم ذبحها أسفل العقار، معقبة: "لما نزلت لقيت دم كتير وإعتداء عليهم بطريقة وحشية، وصاحب الكلاب هو السبب في قتلهم، وهو من قام بربطهم، وكان يقف ويري ما يحدث بهم ولا يتحرك".

وشددت، على أن صاحب الكلاب أيضًا يستحق المحاكمة، منوهة إلى أنه يقوم بشراء الكلاب للإتجار فيها، ويضعها في "عشة" أسفل منزلها ويتركها للتعذيب، منوهة إلى أنها تتشكك أن هذا الشخص يقوم بسرقة الكلاب ولا يشتريها، ويقوم بسحبها والجري خلف المواطنين لترويعهم.
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