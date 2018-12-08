أهم أخبار الأهلي اليوم السبت 8-12-2018.. أزارو يغيب أمام الطلائع





شهد النادي الأهلي العديد من الأحداث الرياضية اليوم السبت 8-12-2018 سواء والتي في مقدمتها فريق الكرة وأخر أخباره.





وفيما يلي نرصد أهم أخبار الأهلي اليوم السبت :-





الأهلي يُنهي تدريباته استعدادا لمواجهة طلائع الجيش وأزارو يغيب عن اللقاء

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش غدا في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وعقد محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبيه لتحديد نقاط القوة والضعف في الطلائع وواجبات كل لاعب.

وعقب المران أعلن يوسف قائمة فريقه للمباراة والتي لم شهدت تواجد المغربي وليد أزارو بسبب شكواه اليوم من إجهاد في العضلة الخلفية بالإضافة إلى ميدو جابر وصبري رحيل وأكرم توفيق لأسباب فنية.





تغييران في تشكيل الأهلي أمام الطلائع

يُجري محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تغييران في تشكيل الفريق الأحمر في مباراة الغد أمام طلائع الجيش.

ومن المنتظر أن يدفع يوسف بمروان محسن بدلا من وليد أزارو الغائب للإصابة، على أن يعود وليد سليمان للتشكيل الأساسي بدلا من ميدو جابر، مع الإبقاء على باقي العناصر التي شاركت في مباراة الجونة الأخيرة.





الأهلي يسعى لزيادة مدة إستعارة رمضان ووكيله في إنجلترا لإنهاء الصفقة

يسعى مسئولو النادي الأهلي إلى زيادة مدة استعارة رمضان صبحي لاعب هيديرسفيلد تاون الإنجليزي إلى موسم ونصف بدلا من 6 أشهر.

وسافر نادر شوقي وكيل اللاعب إلى إنجلترا خلال الساعات الماضية لعقد جلسة مع مسئولي النادي الإنجليزي وحسم الصفقة.





3 عروض لباسم علي للرحيل عن الأهلي في يناير

يُفاضل باسم علي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بين 3 عروض للرحيل عن القلعة الحمراء في يناير المقبل.

وتلقى باسم 3 عروض من أندية إنبي والاتحاد السكندري ووادي دجلة، في ظل صعوبة الاعتماد عليه في تشكيل الفريق الأحمر الأساسي.



