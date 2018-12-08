عادل حمودة يكشف تفاصيل مذكراته "كلمة السر الحرية" (فيديو)
السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:45 مداليا الحسين
سلطت الإعلامية ريهام إبراهيم، الضوء على حفل توقيع مذكرات الكاتب الكبير عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير الفجر، التي جاءت بعنوان "كلمة السر الحرية".
وقال "حمودة"، خلال التقرير الذي بثه برنامج "هنا العاصمة"، والمذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن هذه المذكرات منقسمة إلى ثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى البداية وتتناول القليل من السيرة الذاتية أما المرحلة الثانية تجربة روز اليوسف، وهي تجربة مميزة في الصحافة؛ لأنها صنعت مساحة كبيرة من حرية الصحافة من خلال مجلة قومية.
وأضاف أن الجزء الثالث يتحدث عن الصحافة الخاصة حيث بدأت بتجربة جريدة صوت الأمة ثم جريدة الفجر، مؤكدًا أنها تجرية ثرية للغاية.
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