مدرب كارديف بعد الفوز على ساوثهامبتون: أضعنا العديد من الفرص
السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:41 معمر عبدالعزيز
علق نيل وارنوك، المدير الفني لفريق كارديف سيتي، بعد تحقيق فريقه لفوز ثمين على حساب ساوثهامبتون بهدف نظيف، ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.
وقال مدرب كارديف عقب انتهاء المباراة: "لقد بذلنا مجهود كبير في اللقاء وشعرت بأنه يمكننا أن نجعل الأمور أسهل لو إستغلينا الفرص التي حصلنا عليها".
وأضاف: "أنا أنتقد الحكام كثيراً ولكن جوناثان موس هو الحكم الوحيد الذي سيسمح لإعطاء الأفضلية في اللقطة التي إستطعنا التسجيل منها".
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