ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مدرب كارديف بعد الفوز على ساوثهامبتون: أضعنا العديد من الفرص

السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:41 م
مدرب كارديف بعد الفوز على ساوثهامبتون: أضعنا العديد من الفرص
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
علق نيل وارنوك، المدير الفني لفريق كارديف سيتي، بعد تحقيق فريقه لفوز ثمين على حساب ساوثهامبتون بهدف نظيف، ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.

وقال مدرب كارديف عقب انتهاء المباراة: "لقد بذلنا مجهود كبير في اللقاء وشعرت بأنه يمكننا أن نجعل الأمور أسهل لو إستغلينا الفرص التي حصلنا عليها".

وأضاف: "أنا أنتقد الحكام كثيراً ولكن جوناثان موس هو الحكم الوحيد الذي سيسمح لإعطاء الأفضلية في اللقطة التي إستطعنا التسجيل منها".
المزيد عن: كارديف سيتي ساوثهامبتون وكارديف الدوري الانجليزي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
نابولي
4
x
16:00
0
فروسينوني
كالياري
2
x
19:00
2
روما
الدوري السعودي
الهلال
2
x
14:05
2
النصر
الفتح
0
x
16:30
0
الحزم
الرائد
0
x
16:50
0
الأهلي
الدوري الإنجليزي
بورنموث
1
x
14:30
4
ليفربول
آرسنال
0
x
17:00
0
هيديرسفيلد تاون
مانشستر يونايتد
4
x
17:00
1
فولهام
تشيلسي
1
x
17:00
0
مانشستر سيتي
ليستر سيتي
0
x
21:45
0
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
3
x
14:00
0
ديبورتيفو ألافيس
فالنسيا
0
x
17:15
0
اشبيلية
إسبانيول
0
x
21:45
3
برشلونة
الدوري الألماني
شالكه
1
x
16:30
1
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
3
x
16:30
0
نورنبيرغ
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/8/2018 11:10:09 PM