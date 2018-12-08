قبل مراسم تشييده بمشاركة مصرية.. 10 معلومات عن سد "ستيلجر جورج"

بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتوجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الثلاثاء المقبل إلى تنزانيا للمشاركة فى مراسم مشروع سد "ستيجلر جورج"، المقرر تشييده من قبل شركة المقاولون العرب المصرية.





وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء أمس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التنزاني جون ماجوفولى، استعرض فيه تطورات مشروع سد "ستيجلر جورج" في تنزانيا والمقرر تشييده من قبل شركة المقاولون العرب المصرية.





وأكد الرئيس السيسي، -بحسب بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي-، مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء لحضور مراسم التوقيع على عقد إنشاء السد ١٢ ديسمبر الجارى بتنزانيا.





وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أبرز المعلومات عن سد "ستيلجر جورج".





1- سيتم إنشاؤه على نهر روفينجى الذى يصُب فى المحيط الهندى المقابل لجزيرة مافيا ووادى ستيجلر جورج.





2- فازت بتنفيذه شركة المقاولون العرب بعد منافسة مع عدة شركات من بينها صينية وتركية.





3- الغرض من إنشاء السد توليد الكهرباء لسد العجز الذى تعانى منه تنزانيا.





4- يبلغ ارتفاع السد 130 متراً، فضلاً عن 4 سدود مكملة.





5- الطاقة التى سيتم توليدها من خلال السد إلى 2100 ميجاوات.





6- السعة التخزينية تصل إلى 34 مليار متر مكعب.





7- من المخطط أن تشغل محطة توليد الطاقة وبحيرة الخزان ما يقارب 1350 كيلو متر مربع.





8- تقدر تكلفة بناء السد بحوالى 3.6 مليار دولار.





9- سيتم الانتهاء منه عام 2021 .





10- في أكتوبر الماضي وجه الرئيس التنزانى الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء سد "ستيجلر جورج"، وأن يكون مشروع إنشاء السد تحت إشرافه أسوة بالمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها في مصر.



