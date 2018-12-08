الرجاء يفضل لعب السوبر الإفريقي ضد الترجي بقطر

أفاد رئيس الرجاء البيضاوي المغربي جواد الزيات، بأنه لم يتلقى أية مراسلة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، من أجل إجراء مباراة السوبر الإفريقي بالعاصمة القطرية الدوحة.









وقال الزيات لصحيفة الراية القطرية، بـإن الكاف يدرس هذا المقترح والفكرة بجدية من أجل لعب المباراة خارج القارة السمراء في تجربة جديدة للكرة الإفريقية".









وعبر الزيات في تصريحاته، عن رغبته في خوض السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، خارج تونس وأن تكون بالدوحة، معتبرا أن لعب السوبر بالدوحة هو في مصلحة الكرة الإفريقية ويجعل الجماهير تستمتع بمباراة كبيرة مع الترويج والتعريف بالكرة الإفريقية.



