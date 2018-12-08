"أنانية" اللاعبين تثير غضب رئيس الزمالك

أبدى رئيس نادي الزمالك استيائه من مشكلة الأنانية الموجودة لدى بعض اللاعبين والثقة الزائدة وتأثيرها على مشوار الفريق لنهاية الموسم.





وتحدث رئيس الزمالك مع الجهاز المعاون للإستفسار عن سبب الثقة الزائدة لدى بعض اللاعبين والأنانية التي ظهرت في الشوط الثاني لمباراة المصري البورسعيدي.





وشدد رئيس الزمالك على ضرورة الحديث مع اللاعبين وأن يكون الأداء جماعي بعيدًا عن الفردية حتى يتمكن الفريق من التتويج ببطولة الدوري.





وأشار رئيس الزمالك إلى أن استمرار الأداء بهذا الشكل سيكون له آثار سلبية على الفريق وتهديد مشواره.