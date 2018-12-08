ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"أنانية" اللاعبين تثير غضب رئيس الزمالك

السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:40 م
أنانية اللاعبين تثير غضب رئيس الزمالك
طباعة
هاني عصام
 
أبدى رئيس نادي الزمالك استيائه من مشكلة الأنانية الموجودة لدى بعض اللاعبين والثقة الزائدة وتأثيرها على مشوار الفريق لنهاية الموسم.

وتحدث رئيس الزمالك مع الجهاز المعاون للإستفسار عن سبب الثقة الزائدة لدى بعض اللاعبين والأنانية التي ظهرت في الشوط الثاني لمباراة المصري البورسعيدي.

وشدد رئيس الزمالك على ضرورة الحديث مع اللاعبين وأن يكون الأداء جماعي بعيدًا عن الفردية حتى يتمكن الفريق من التتويج ببطولة الدوري.

وأشار رئيس الزمالك إلى أن استمرار الأداء بهذا الشكل سيكون له آثار سلبية على الفريق وتهديد مشواره.
المزيد عن: كورة كرة رياضة رئيس الزمالك الزمالك
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
نابولي
4
x
16:00
0
فروسينوني
كالياري
2
x
19:00
2
روما
الدوري السعودي
الهلال
2
x
14:05
2
النصر
الفتح
0
x
16:30
0
الحزم
الرائد
0
x
16:50
0
الأهلي
الدوري الإنجليزي
بورنموث
1
x
14:30
4
ليفربول
آرسنال
0
x
17:00
0
هيديرسفيلد تاون
مانشستر يونايتد
4
x
17:00
1
فولهام
تشيلسي
1
x
17:00
0
مانشستر سيتي
ليستر سيتي
0
x
21:45
0
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
3
x
14:00
0
ديبورتيفو ألافيس
فالنسيا
0
x
17:15
0
اشبيلية
إسبانيول
0
x
21:45
3
برشلونة
الدوري الألماني
شالكه
1
x
16:30
1
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
3
x
16:30
0
نورنبيرغ
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/8/2018 11:10:02 PM