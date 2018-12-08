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محمد شاهين ومينا عطا في ختام الملتقي الأول للمهندسين (صور)

السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:39 م
محمد شاهين ومينا عطا في ختام الملتقي الأول للمهندسين (صور)
صورة أرشيفية
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آيات عامر تصوير ياسمين عليوة
 

أحيا المطربين محمد شاهين ومينا عطا حفل غنائى في ختام الملتقي الأول للمهندسين الذي نظمته نقابة المهندسين المصرية اليوم.


وقدم المطربين أغنية "أنا الصاحب، اوبريت بلادي" وباقة من اغانيهم.


وشهد الحفل حضور عدد كبير من شباب كليات الهندسة.

 

وجديرا بالذكر أن الملتقى هو ملتقى مهني وتدريبي واجتماعي وترفيهي يهدف إلى دمج شباب المهندسين حديثى التخرج وطلبة السنة النهائية بكليات الهندسة- بسوق العمل الفعلى عن طريق إتاحة فرص مجانية ومخفضة للتدريب والتأهيل الفنى وتقديم عدد من المحاضرات الفنية المتخصصة في الشُّعب الهندسية المختلفة ومحاضرات عامة وورش عمل في مجالات تنمية المهارات الذاتية والعرض والتقديم الاحترافي (Soft Skills) وتطوير اللغة الانجليزية، بالإضافة إلى الاطلاع على كل الدورات الهندسية الحديثة والمطلوبة بسوق العمل بالمجالات المختلفة.

محمد شاهين ومينا عطا في ختام الملتقي الأول للمهندسين (صور)
محمد شاهين ومينا عطا في ختام الملتقي الأول للمهندسين (صور)
محمد شاهين ومينا عطا في ختام الملتقي الأول للمهندسين (صور)
محمد شاهين ومينا عطا في ختام الملتقي الأول للمهندسين (صور)
محمد شاهين ومينا عطا في ختام الملتقي الأول للمهندسين (صور)
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