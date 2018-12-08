قائد الجيش اللبناني: سنبقى في جهوزية دائمة

قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، السبت، إن الجيش سيبقى في جهوزية دائمة ليحافظ على الأمن في الداخل وعلى الحدود.







وجاءت تصريحات عون خلال زيارته قبل ظهر السبت، كتيبة حراسة وتأمين مطار رفيق الحريري الدولي، وتفقد سير العمل فيها، قبل انتقاله إلى قاعدة بيروت الجوية، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني.







وقال قائد الجيش إن "الجيش سيبقى في جهوزية دائمة ليقوم بدوره في الحفاظ على الأمن في الداخل كما على الحدود، وإن ما يميزه هو الإرادة القوية والتفاني في تنفيذ المهمة الموكلة إليه، وذلك رغم الإمكانات المادية واللوجستية المتواضعة، وإنه سيبقى قبلة أنظار اللبنانيين ومحط ثقتهم".







ووجه العماد عون كلمة للعسكريين منوهاً بـ"جهودهم للحفاظ على أمن المطار في ظل التحديات الأمنية الكبيرة من خلال توقيف المُخلين بالأمن وضبط عمليات التهريب، التي تشكل تحدياً كبيراً لأهم دول العالم والتي تسعى للاستثمار في الأمن والجيش في ضوء ما تواجهه من تحديات".