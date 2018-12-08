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ميسي يدخل التاريخ ويتفوق على الأسطورة زارا

السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:29 م
ميسي يدخل التاريخ ويتفوق على الأسطورة زارا
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الفجر الرياضي
 
تخطي الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة رقم الأسطورة تيلمو زارا في تسجيل الأهداف بشباك فريق إسبانيول في الدوري.


ونجح ميسي في تسجيل هدف برشلونة الأول في شباك إسبانيول في الدقيقة 17 من الشوط الأول بعد ضربة حرة نفذها بطريقة مميزة في شباك لويز حارس إسبانيول.


ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات، أن ميسي أصبح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في مرمى اسبانيول في منافسات الدوري الإسباني.


واشار الموقع إلى ن ميسي رفع رصيده التهديفي في شباك إسبانيول للهدف 19 متفوقاً على عدد أهداف تيلمو زارا مع أتلتيك بيلباو في الفترة ما بين 1940 و1955 والذي كان يملك في رصيده 18 هدف.

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