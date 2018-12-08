محافظ الدقهلية: جولاتي المفاجئة لمعرفة المشاكل على الطبيعة بعيدا عن "كله تمام يا فندم" (صور)

في ختام جولته التي امتدت على مدار اليوم، وانتهت منذ دقائق، زار الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، مستشفى شربين المركزي لمتابعة العمل بها وتفقد الخدمات التي تقدمها أقسام الرعاية العامة، والتي تضم 5 أسرة ورعاية القلب تضم 7 أسرة وقسم حضانات الأطفال الذي يضم 29 حضانة واطمأن على كفاءتها.



كما أجرى المحافظ جولة في أقسام الإستقبال، مستمعًا إلى شرح من مدير المستشفى حول الخدمات التي تقدمها للمرضى والإمكانيات التي تتمتع بها المستشفى من أجهزة طبية حديثة وطاقم أطباء وطاقم تمريض يعمل على مدار الساعة.



وأكد محافظ الدقهلية ضرورة مراعاة الحالة النفسية للمرضى وعدم إهمال أية شكاوى أو ملاحظات يبديها المريض والعمل على حل مشكلة نقص الأدوية مع وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أولا بأول ومع مديري الإدارات الصحية التابع لها المستشفيات.



وقال شاروبيم إن الهدف من جولاته المفاجئة ليس تصيد الأخطاء لكن للتعرف على كافة المشاكل التي تواجه قطاعات الخدمات بالمحافظة في الواقع ودون الاعتماد على تقارير "كله تمام يا فندم" التي أرفضها لأنه لا يوجد شئ في العالم يصل إلى حد الكمال.