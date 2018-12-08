يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

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الفريق الكتالوني برشلونة يأمل في إنتصار جديد للمحافظة علي الصدارة، في لقاءه ضد نادي إسبانيول، فهل ينجح بتحقيق ثلاث نقاط كاملة، أم يفشل في اللقاء، خصوصا أن اللقاء بملعب المنافس وبين جماهيره، والمنافس بحالة جيدة للغاية، ولكنه في الفترة الأخيرة وخصوصا في آخر ثلاث لقاءات فشل بالإنتصار فيها، وخسر بهم، اللقاء لا يعتبر سهل علي البرسا، ولكن علي الورق يعتبر سهل للفريق، في ديربي كتالونيا، ولكن المنافس يأمل في تحقيق نتيجة طيبة أيضا، للخروج من الفترة الصعبة.





نحن عبر ” جول العرب ” ننقل لكم موعد مباراة برشلونة وإسبانيول اليوم السبت الموافق 8 / ديسمبر، في أحد لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز 2019، الدور الأول، وتحديداً في الجولة السادسة عشر، في تمام الساعة الحادية عشر إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، سيقام اللقاء علي ملعب باور 8.





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإسبانيول اليوم

سيتم نقل مباراة برشلونة وإسبانيول اليوم، فضائياً عبر قنوات بي إن سبورت 3، وذلك لأن مجموعة بي إن سبورت الرياضية هي المالك الوحيد لحقوق البث في منطقة الشرق الأوسط، وسيكون متاحاً للعرب مشاهدة اللقاء عن طريق هذه القناة المشفرة فقط عن طريق الإشتراك.





موعد مباراة برشلونة واسبانيول:

اسبانيول Vs برشلونة.

البطولة : الدوري الاسباني (الأسبوع 15).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .

الملعب : ملعب باور 8 .

المعلق : علي محمد علي .





موعد المباراة :

10:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:45 مساءاً بتوقيت مصر .

9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:45 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:45 مساءاً بتوقيت العراق .

9:45 مساءاً بتوقيت السودان .

10:45 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:45 مساءاً بتوقيت تونس .

8:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:45 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:45 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:45 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:45 مساءاً بتوقيت قطر.

7:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .



