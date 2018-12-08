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Catalonia (ديربي كتالونيا) مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول يلا شوت بث مباشر تابع لايف الآن

السبت 08/ديسمبر/2018 - 09:26 م
Catalonia (ديربي كتالونيا) مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول يلا شوت بث مباشر تابع لايف الآن
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Catalonia (ديربي كتالونيا) مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول يلا شوت بث مباشر تابع لايف الآن

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي إسبانيول، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.



وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا

خط الوسط : راكتيتش - بوسكيتس - فيدال - ديمبلي

خط الهجوم : ميسي - سواريز
Catalonia (ديربي كتالونيا) مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول يلا شوت بث مباشر تابع لايف الآن

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