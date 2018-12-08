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الإسماعيلي يبدأ التحضير لمواجهة الرجاء المغربي

السبت 08/ديسمبر/2018 - 08:58 م
الإسماعيلي يبدأ التحضير لمواجهة الرجاء المغربي
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أحمد سعد
 
بدأ الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، مساء السبت تحضيراته للمباراة القادمة ضد الرجاء المغربى، وذلك على ملعب الوازيس بمدينة الدار البيضاء.


وقام الجهاز الفنى للدراويش بقيادة البرازيلى يوسف فييرا، بعقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل بداية المران طالبهم بضرورة بذل المزيد من الجهد والعرق فى الوقت الحالى لإسعاد جماهيرهم خاصة وأن هذه المباراة تعد فرصة قوية لإستعادة العروض الإيجابية.


وركز ” فييرا ” خلال هذا المران على بعض المهام الفنية والتكتيكية التى يسعى لتحفيظها للاعبين قبل اللقاء المقبل، بعد أن قرر تخفيض الحمل البدنى عليهم تجنبًا للارهاق.


ويحل الدراويش ضيفًا ثقيلًا على الفريق المغربى مساء الثلاثاء، فى إطار إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب محمد الخامس.

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