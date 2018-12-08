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جريفيث: نعمل على خلفية وضع هش للغاية في اليمن

السبت 08/ديسمبر/2018 - 09:20 م
جريفيث: نعمل على خلفية وضع هش للغاية في اليمن
مارتن جريفيث
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وكالات
 
صرح المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن جريفيث، أن الوفدين اليمنيين يشاركان بشكل بناء وجدي بالمحادثات حول اليمن في السويد.

وقال جريفيث في بيان له، اليوم السبت: "الجانبان يشاركان بجدية وبشكل بناء، بمناقشة تفاصيل مقاييس بناء الثقة، وتخفيف العنف ووضع إطار عمل للمحادثات، ونأمل أن نتوصل إلى تقدم خلال هذه الجولة".

وأضاف المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن: "نحن نعمل على خلفية وضع هش للغاية في اليمن، ونأمل أن يتم التوصل إلى خفض التصعيد في أقرب وقت ممكن على مختلف الخطوط لإعطاء فرصة لتحقيق تقدم في المشاورات السياسية".


وشدد جريفيث على أهمية استمرار ضبط النفس على الأرض داعيا الطرفين إلى احترام التزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي.


وانطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية، يوم الخميس الماضي، في السويد، وتعد هذه المحادثات فرصة قائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم، فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.

المزيد عن: وضع هش مارتن جريفيث اليمن المشاورات
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