كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة واسبانيول مباشر (ديربي كتالونيا) عبر Bein Sport HD | Bein match بين ماتش

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي إسبانيول، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : تير شتيجن





خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا





خط الوسط : راكتيتش - بوسكيتس - فيدال - ديمبلي





خط الهجوم : ميسي - سواريز