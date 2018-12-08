عبد المهدي يوجه بفتح "المنطقة الخضراء" مؤقتا وتجريبيا لأسبوعين

وقال بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، نشر على "فيسبوك"، "وجه رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي، وتزامنا مع الاحتفال بيوم النصر العراقي على تنظيم "دعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وتحرير أراضينا الطاهرة، بالافتتاح التدريجي لشوارع المنطقة الخضراء، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 10 ديسمبر من الساعة الخامسة مساءا ولغاية الساعة العاشرة مساء، ولمدة أسبوعين يتم خلالها تقييم التجربة والتوسع فيها بما يضمن راحة المواطنين الكرام".