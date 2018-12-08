يلا شوت برشلونة واسبانيول | Yalla Shoot برشلونة ضد اسبانيول| اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف





نرصد لكم من خلال تلك المقالة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ضد اسبانيول “ديربي كتالونيا” في الدوري الأسباني لكرة القدم يوم السبت الموافق 8 ديسمبر 2018، وذلك ضمن منافسات المرحلة الخامس عشر من الدوري الأسباني لكرة القدم على ملعبملعب باور 8 معقل النادي الكتالوني.





يلا شوت برشلونة واسبانيول | Yalla Shoot برشلونة ضد اسبانيول| اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف





وسيكون بإمكان متابعين الساحرة المستدير ألتقاط ترددات القنوات المجانية التي سوف تذيع مباراة برشلونة ضد اسبانيول من خلال العديد من الأقمار الصناعية الشهيرة دون النظر إلى النايل سات، وبالتأكيد يعلم الجميع إن المواجهة ستكون متاحة على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورت اتش دي المشفرة وتحديداً HD3،.





موعد مباراة برشلونة واسبانيول

من المقرر أن يقام لقاء برشلونة أمام اسبانيول يوم السبت 8 من شهر ديسمبر الجاري، حيث سيتم انطلاق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، وستلعب المواجهة على ملعب ملعب باور 8 والذي يتسع إلى حوالي 40 ألف متفرج من داخل أرضية الميدان.





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة واسبانيول

سيتم نقله عبر مختلف القنوات الفضائية من خلال أبرز الأقمار الصناعية، وبالتأكيد سيتم إذاعته بالمجان على الهواء ليتمكن مشجعي كرة القدم من مشاهدة المباراة والاستمتاع بها.





وستكون قناة ARENA SPORT ناقلة للمباراة من خلال القمر الصناعي يوتلسات عبر التردد 11512 معدل ترميز 30000 استقطاب عمودي.

أيضاً قناة CBC Sport HD ستذيع اللقاء على القمر الآذري على التردد 11135 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي.

ومن المنتظر أن تقوم قناة IRIB Varzich ببث اللقاء مباشرة على القمر الصناعي بدر، وذلك من خلال التردد 11881 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي.

قناة Syria Sport التي تبث مجاناً على القمر الصناعي أكسريس على تردد 10986V12110.

يدخل برشلونة تلك المباراة أمام فياريال وعينه على الثلاثة نقاط من اجل المساعدة في الاحتفاظ باللقب، خاصة ان الفريق فقد العديد من النقاط في بداية الدوري الأسباني هذا الموسم.





هذه هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة واسبانيول حتي الآن ولا يوجد أى قنوات ناقلة اخرى، كونوا متابعين معنا في حالة ظهور أى من القنوات سنضع ترددها.





لن يغيب أى لاعب مؤثر عن صفوف برشلونة في تلك المواجهة باستثناء كلاً من رافينها وأومتيتي اللذان يعانيان من إصابة قد تستمر بعض الوقت.