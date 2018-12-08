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رئيس النصر: أعتذر للجماهير على التعادل.. والهلال "صغير الرياض"

السبت 08/ديسمبر/2018 - 09:13 م
رئيس النصر: أعتذر للجماهير على التعادل.. والهلال صغير الرياض
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عمر عبدالعزيز
 
ظهر سعود أل السويلم، رئيس نادي النصر السعودي، من خلال مقطع فيديو، معتذرًا لجماهير العالمي على التعادل الذي انتهى به لقاء الديربي بين الهلال والنصر، معتبرًا التعادل مكسبًا لخصمه الهلال.

وفي "تغريدة" نشرها رئيس النصر عبر حسابه في تويتر، ذكر أن الهلال "صغير الرياض" اختفى أمام النصر وكان محظوظًا بالخروج بالتعادل، مبديًا ندمه على ضياع الفرص.
المزيد عن: سعود ال السويلم ديربي الرياض الهلال النصر السعودي
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