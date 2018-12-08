رئيس النصر: أعتذر للجماهير على التعادل.. والهلال "صغير الرياض"

ظهر سعود أل السويلم، رئيس نادي النصر السعودي، من خلال مقطع فيديو، معتذرًا لجماهير العالمي على التعادل الذي انتهى به لقاء الديربي بين الهلال والنصر، معتبرًا التعادل مكسبًا لخصمه الهلال.



