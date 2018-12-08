عضو حكماء الكوميسا: على كل مصري أن يشعر بالفخر بافتتاح منتدى "أفريقيا 2018" بشرم الشيخ

قال السفير أشرف راشد، عضو لجنة الحكماء بالكوميسا: "على كل مصري أن يشعر بالفخر بافتتاح منتدى "أفريقيا 2018" الذي تستضيفه مصر"، لافتًا إلى أن القاهرة هي بوابة أفريقيا، وكل الدول الأفريقية تطلع لدور مصري رائد لتنمية القارة.



وتابع عضو لجنة الحكماء بالكوميسا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن وزير الخارجية السفير سامح شكري أكد خلال لقائه بسكرتير عام الكوميسا على هامش فاعليات منتدى "أفريقيا على دعم مصر الكامل لتنشيط التجارة في أفريقيا، وهذا الحديث مبشر للغاية، ويثبت للجميع دعم مصر للقارة.



وأشار إلى أن قارة أفريقيا بها إمكانيات كبيرة، وهناك دور مصري في إنشاء استثمارات بالقارة بدعم من الدولة الفترة المقبلة.



وانطلقت اليوم السبت، فعاليات منتدى إفريقيا 2018، بعدد من الجلسات الخاصة منها جلسات حول تمكين المرأة، فيما شهدت الفعاليات توقع عددا من مذكرات التفاهم والبروتوكولات بين عدد من الهيئات الاقتصادية المصرية وأخرى عربية.



